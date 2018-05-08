الخميس.. افتتاح عرض "الشمس" لذوى الاحتياجات الخاصة

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تفتتح رسميا فرقة "مسرح الشمس" لذوي الاحتياجات الخاصة، أحدث فرق البيت الفني، بعد غد الخميس في الثامنة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، وهو المقر الرسمي للفرقة.



وأضاف "مختار" أن "الشمس" هى أول فرقة في مسرح الدولة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ينطلق مشروع الفرقة من شعار "النور منكم ولكم"، لتسليط الضوء على هذه الشريحة الهامة من المجتمع، في محاولة لإبراز دورهم ومشكلاتهم، والمساعدة في دمجهم بصورة طبيعية داخل المجتمع.



يتضمن حفل الافتتاح عرض فنون شعبية بمشاركة شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة وشباب الفنانين من محافظة السويس، كما يقدم كورال من ذوي الاحتياجات الخاصة مجموعة من الأغاني الشرقية، يعقبه فيلم تسجيلي عن الأنشطة التي قامت بها الفرقة خلال الفترة الماضية قبل الافتتاح الرسمي من ورش فنية واختبارات آداء للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أوبريت الافتتاح "أنتيكا"، تأليف أيمن حافظ، بطولة أمير صلاح الدين، مونيكا، وائل أبو السعود، ومجموعة من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ألحان وائل عِوَض، إخراج أميرة شوقي وأيمن حافظ، وإشراف عام ليوسف أبو زيد.



يذكر أن فرقة مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، كانت قد أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قرارًا بتأسيسها شهر مارس الماضي، وأصدرت أيضا قرارًا وزاريًا بتولي الفنانة وفاء الحكيم إدارة الفرقة، وكانت الفرقة تقوم خلال الفترة الماضية بعمل بعض الأنشطة والعروض التجريبية، وتقوم حاليًا جلسات تحضيرية لبعض النصوص المقترحة، والتي من المقرر تقديمها خلال الفترة المقبلة.