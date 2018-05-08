القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
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اقتصاد
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:22 م

المركزي: تراجع العائد على طروحات أذون الخزانة فى 2018

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
راندا التوني
dostor.org/2161739

كشف تقرير السياسة النقدية 2017، الصادر عن البنك المركزي المصري، عن استمرار تراجع عوائد أذون الخزانة خلال شهر يناير 2018 وفي أول إصدارات خلال فبراير 2018، لتستأنف بذلك انخفاضها منذ أغسطس 2017، بعد أن سجلت ارتفاعا طفيفا خلال ديسمبر 2017.

وسجل المتوسط المرجح لتكلفة التمويل 13.5% بعد استبعاد الضريبة، خلال أول إصدارين في شهر فبراير 2018، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2016 ليعكس فقط 11% من الزيادة في أسعار العائد للبنك المركزي، ويرجع تراجع تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة إلى تنوع مصادر التمويل.

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