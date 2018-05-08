باعتراف روحانى.. إيران "خائفة" من قرار انسحاب "ترامب"

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ربما تواجه "بعض المشكلات"، وذلك قبل إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الست الكبرى.



وأضاف"روحاني": "من المحتمل أن نواجه بعض المشكلات لشهرين أو ثلاثة، لكننا سنتجاوز ذلك".



وأكد الرئيس الإيراني رغبة بلاده في الاستمرار في العمل مع العالم، وعلى انخراط بناء مع العالم، وهو ما يبدو أنه إشارة إلى أوروبا، التي عقدت عددًا من الصفقات التجارية مع إيران منذ إبرام الاتفاق النووي التاريخي مع طهران عام 2015.



وجاءت تغريدة "ترامب" في وقت متأخر من الاثنين، ما يعني أن معظم الصحف الرئيسية الإيرانية لم توردها على صفحاتها الأولى.



وأورد التليفزيون الرسمي الإيراني النبأ في العاشرة صباحًا، كما حملت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" تقريرًا بهذا الشأن.



يشار إلى أن إعلان "ترامب"، المقرر إصداره في الثانية مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة بالبيت الأبيض، سيأتي بعد حلول الليل في إيران.