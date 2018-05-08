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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:21 م

71 % نسبة رضا المسافرين عن 4 مطارات سعودية

الطيران السعودى
الطيران السعودى
dostor.org/2161731

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى، إحصائية شهر أبريل الماضى لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من "مطار الملك خالد الدولى بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، ومطار الملك فهد الدولى بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة".

وكشفت الإحصائية التي أصدرتها الهيئة وشارك فيها أكثر من 600 ألف مسافر، عن ارتفاع نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدمة في المطارات الدولية الأربعة، وذلك للشهر الرابع على التوالى، حيث بلغت نسبة رضا المسافرين فى شهر أبريل 71%.

واشترك في هذا الاستطلاع 620 ألف مسافر، وبلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي 72%، فيما وصلت النسبة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي 59%، وارتفعت نسبة الرضا في مطار الملك فهد الدولي لتصل إلى 75%، بزيادة تقدر بـ4% عن شهر مارس الماضي، بينما بلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 66%.

وكانت الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، قد ضمت في تقاريرها الاستطلاعية خلال شهر أبريل الماضي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة، وتهدف الإدارة من خلال التقارير الاستطلاعية الشهرية التي تقوم بها إلى تقييم الخدمات المقدمة فى المطارات الدولية، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة الخدمات المقدمة فى المطارات، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

يذكر أن فرقًا من الإدارة عامة للجودة وحماية العملاء، قد أجرت جولات ميدانية بشكل دورى فى المطارات، وإعداد تقارير مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالى للخدمات، وتحليل المعلومات التى ترد عبر استطلاعات الرأى التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة إلى المسافرين ومرتادى مطارات المملكة.

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