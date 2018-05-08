راغب علامة يمضى إجازة نقاهة بالنمسا استعدادًا لحفل رمضان

قرر الفنان راغب علامة أخذ إجازة استجمام لمدة أسبوع في أحد المنتجعات الصحيّة بالنمسا، واظب خلالها على ممارسة الرياضة والتأمّل والمشي في الطبيعة خلال فترة إقامته هناك، رغبة منه في استعادة توازنه الجسديّ والروحيّ، بعد رحلة عمل طويلة منذ بداية العام بسبب جولاته المتواصلة، وحفلاته المتلاحقة، وإنجازه للأغاني وتصويرها، استعدادًا لموسم الصيف المقبل.



ويستعد راغب علامة لاستقبال شهر رمضان المبارك، بإحياء حفل خيري لصالح مستشفى أهل مصر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.



ويحرص "علامة" على تكثيف مشاركته في العديد من الأعمال الخيريّة، ويساهم في العديد من نشاطات الجمعيات الخيريّة خلال الشهر الكريم تحديدًا دون أن يكشف عن أيّ من تفاصيلها.



