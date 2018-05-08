ضبط عاطل سرق سيارة عقب مغافلة مالكها فى مصر القديمة

نجحت قوات الأمن بالقاهرة، فى إعادة سيارة استولى عليها عاطل بعد مغافلة مالكها، صاحب معرض سيارات، إلا أنه سقط فى قبضة الشرطة، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.



تلقى رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة برئاسة الرائد حسام عبد العال، بلاغا من "أحمد.إ.م" 31 سنة، صاحب معرض سيارات، يفيد بحضور شخص للمعرض ملكه، وطلب استئجار سيارة لتوصيله إلى منطقة سكنه بمحافظة القاهرة والعودة، فتوجه صحبته بالسيارة ملكه رقم 35118 ملاكى الإسماعيلية ماركة كيا سيراتوا موديل 2011 فيرانى اللون، وفور وصولهما إلى منطقة الملك الصالح، توجها لأحد المطاعم لتناول وجبة الإفطار، وتمكن من مغافلته وسرقة السيارة، وفر هاربًا.



ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، ومن خلال عرض صور المسجلين خطر والمفرج عنهم حديثا المعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الحوادث، تعرف على أحدهم، وتبين أنه "محمود.م.ب" 22 سنة عاطل، السابق اتهامه فى القضية رقم 971 لسنة 2012م مصر القديمة "سرقة متنوعة"، فتم إعداد الأكمنة وضبطه.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السيارة بمكان إخفائها لدى عميله "سيئ النية "، وبعرض السيارة على المجنى عليه تعرف عليها، واتهمه بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.