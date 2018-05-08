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حوادث
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:18 م

سقوط عصابة "الضباط المزيفين" لسرقة المواطنين بأكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
dostor.org/2161726

كشفت مباحث أكتوبر تكوين عاطلين "عصابة" منتحلين صفة ضباط شرطة، لسرقة المواطنين، وألقت القبض عليهما، بعد استيلائهما على أموال عامل بزعم أنها مزيفة.

ورد لقسم شرطة ثان أكتوبر مذكرة محررة من ضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة أنه أثناء وجوده بعمله استغاث به مصطفى.ص.م 22 سنة عامل بقيام شخصين باستيقافه مدعين أنهما رجال شرطة وتفتيشه والاستيلاء منه على مبلغ 2075 جنيه بحجة أنها مقلدة.

وأشارت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث أن الضابط والقوة المرافقة له توجها مع العامل وتتبعوا خط سير المتهمين وتم إلقاء القبض عليهما وتبين انهما يدعيان سيد. م. م 36 سنة عاطل سابق اتهامه في 3 قضايا ومحمد. ر. م 37 سنة عاطل سابق اتهامه في سرقة أثناء استقلالهما سيارة وبرفقتهما ثالث يدعي عمرو. ع. ع 28 سنة عامل، وعثر بحوزة أحدهم على كارنيه مدون عليه اسم نقيب شرطة منسوب صدوره لوزارة الداخلية مزور كما تم ضبط المبلغ المسروق من المجني عليه.

وقال الشخص الثالث إن المتهمين استوقفاه لسرقته أيضًا مدعين كونهم ضباط شرطة، واعترف المتهمان أنهما يكونان تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامي في انتحال صفة رجال الشرطة والنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم على ما بحوزتهم من مبالغ مالية بحجة أنها مقلدة.

حُرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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