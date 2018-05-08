تأجيل محاكمة قاتل زوجته وابنته لـ4 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة منشأة ناصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة متهم بقتل زوجته وابنته لـ4 سبتمبر لحضور الطبيب الشرعي.



صدر القرار، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية حسن حسين عيسى وعصام اليماني ووليد محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.



أسندت النيابة للمتهم حسن عطية حسن تهمة قتل المجني عليها زوجته أميرة رسمي جمعة عمدًا من غير سبق الإصرار أو ترصد، فبعد أن نشب الخلاف بينهما استل سكينا وأحكم قبضته عليها بالقوة وطرحها أرضا وجثم فوقها، فأبت وتشبثت ما حدث إصابتها بيداها فخارت قواها وأفلتت يداها وصارت طيعة لبطش، فقام بتسديد عدة طعنات بمنطقة الحياة بجسدها بالسلاح قاصدا إزهاق روحها فحدثت إصابتها التي أودت بحياتها.



كما أسندت له النيابة تهمة قتل ابنته المحني عليها طفلته رقيه حسن عطية عمدًا مع سبق الإصرار، إثر محاولته النجاة من فعلته إبان ارتكابة جرمه محل الاتهام الأول مستخدنا نفس السلاح، خشية افتضاح أمره وأطبق يداه علىى فاها ثم قام بنحرها قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.



وأكد تحريات المباحث وجود خلاف بين المجني عليها وأهل زوجها، ما دعا المجني عليها لترويج الشائعات على زوجة شقيق المتهم، وفور علم الأخير بذلك حضر إلى زوجته بمسكن الزوجية ودارت بينهما مشاحنة تطورت إلى مشاجرة فاستل سكينا وسدد للمجني عليها ضربة في عنقها أودت بحياتها وأثناء ذلك حضرت نجلة المجني عليها الثانية فنشأت في ذهنه فكرة إزهاق روحها خشية افتضاح أمره، فقام بنحرها ثم قام بغسل أداة الجريمة وأخفى ملابسة التي كان يرتديها وغادر مسرح الواقعة.



وحضر عقب ذلك بساعة تقريبًا وتظاهر أن مجهول قام بقتل زوجته ونجلته وأضاف أنه بناء على إذن النيابة تمكن من ضبطه وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة وأرشد على أداة الجريمة.



الشاهد الثاني رئيس مباحث قسم منشأة ناصر شهد أن تحرياته المبدئية حول الواقعة توصلت إلى أنه على إثر خلافات بين المجني عليها الأولي وزوجة شقيق المتهم بسبب إدعاء الأولى بأن الثانية تمارس الرذيلة مع أحد الاشخاص، فحضر إليها المتهم ونشبت مشادة كلامية فاستل سكينا وارتكب بها الواقعة وأن الشاهد السابق هو من قام بإجراء تحرياته النهائية.