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حوادث
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:16 م

ضبط 6 أشخاص أثناء تنقيبهما عن الآثار بأحد المنازل فى المنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2161720

ألقت مباحث قسم شرطة المنيا، القبض على 6 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بمدينة المنيا.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد عارف، مأمور قسم شرطة المنيا، بتلقيه بلاغًا من كل "ع. ع. م: 68 سنة و"إ.م.إ" 42 سنة و"ف.م.أ"، 63 سنة ويقيمون بأحد العقارات بمدينة المنيا اتهموا فيه "س. م. ع"، 67 سنة مالك العقار وآخرين بالتنقيب عن الآثار أسفله مما تسبب في حدوث تصدعات وشروخ فيه.

انتقل فريق من أجهزة الأمن برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة المنيا حيث تبيّن وجود أعمال حفر في الدور الأرضي بالمنزل وتم ضبط كل من ع. ن. ع 26 سنة عامل وشقيقه "أ" 20 سنة وم. ح. م 54 سنة، أ. م. ز 22 سنة عامل وع. ع. ع 24 سنة وع. ع. أ 30 سنة، أثناء قيامهم بالحفر داخل المنزل وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب.

حُرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل المتهمون للنيابة العامة للتحقيق معهم.

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