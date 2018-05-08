إيران تستعد لتصدير خام جديد وسط تهديد العقوبات

قال مصدران مطلعان، اليوم الثلاثاء، إن إيران تستعد لتصدير أول كميات تجارية من خام «غرب كارون» فى مايو أو يونيو حتى مع اقتراب فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران.



وأضاف المصدران أن إيران بدأت بالفعل فى شحن عينات من الخام الجديد للعملاء منذ أن زاد إنتاج حقل «غرب كارون» في جنوب غرب إيران لمثليه في العام الماضى إلى 300 ألف برميل يوميًا، ويمكن لمنشأة تصدير جديدة شحن الخام مباشرة بدلا من مزجه مع خامات أخرى.



وقال أحد المصدرين: "الشحنات الأولى من غرب كارون ستباع على أساس فوري لأن جودة الخام لم تترسخ بعد".



كانت إيران تبيع الخام بموجب اتفاقات طويلة الأجل قبل العقوبات الاقتصادية التي فُرضت في 2012، لكنها لجأت للمبيعات الفورية بعد رفع العقوبات في 2016 لاستعادة حصتها في السوق.