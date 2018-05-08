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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:13 م

"ليبرمان" يستبعد إندلاع حربًا مع إيران

أفيجدور ليبرمان
أفيجدور ليبرمان
وكالات
dostor.org/2161715

استبعد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، اندلاع حرب بين بلاده وإيران قائلًا: "باعتقادي، من غير المرجح أن تخوض إسرائيل حربًا".

وقال "ليبرمان" في تصريحاته بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس دولة إسرائيل، إن تل أبيب تمكنت من النأي بالنفس عن القتال الدائر في سوريا على مدى سنوات، مشيرًا إلى أن بلاده قادرة على التصدي لأى تحديات وتهديدات، مضيفًا أن إسرائيل لا تريد التصعيد، لكنها مستعدة لجميع السيناريوهات، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست".

وتابع قائلًا:" إن الهستيرية في وسائل الإعلام ومحاولات زرع الرعب بين المواطنين لا مكان لها"، وذلك على خلفية تقارير صحفية تتحدث عن حالة من الاستنفار الأمني عند الحدود مع سوريا، تحسبًا لضربات صاروخية محتملة من قبل طهران، انتقامًا لمقتل عدد من العسكريين الإيرانيين بغارات جوية إسرائيلية على سوريا في وقت سابق من العام الجاري".

وكان وزير الطاقة والموارد المائية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، وهو من أعضاء المجلس الوزاري المصغر، قد حذر من أن أي هجوم على إسرائيل من أراضي سوريا سيكون نهاية لرئيسها بشار الأسد.


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