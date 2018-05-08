القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:12 م

إطلاق مشروع "ترانس لوج ميد" للنقل البحرى لمدة 5 سنوات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2161714

أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط، إطلاق مشروع "ترانس لوج ميد" لمدة خمس سنوات لتشجيع الحلول المستدامة ومتعددة الوسائط في منظومة النقل البحري.

وأضاف السفير إيهاب فهمي أن المشروع يساهم في توفير التدريب وبرامج نقل المعرفة المعتمدة إلى أكثر من 1000 من العاملين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في كل من الجزائر ومصر والأردن وإيطاليا والمغرب وإسبانيا وتونس.

وأوضح فهمي أن المشروع يهدف إلى الإسهام في إنشاء شبكة مستدامة وقابلة للتشغيل المتبادل للبنية التحتية في قطاع النقل في المنطقة والأورومتوسطية، وتم هذا النموذج في موانئ برشلونة وتشيفيتافيكيا وجنوا وطنجة لدول المتوسط، لتمتد المظلة للعمل بهذا المشروع لتشمل موانئ مصرية منها الإسكندرية ودمياط وبورسعيد.

وأشار إلى أن المشروع يعد واحدًا من 51 مشروعًا يتم تنفيذها في الدول والأورومتوسطية والتي تبلغ قيمتها 5.5 مليار يورو.

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