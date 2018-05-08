وزير الداخلية اللبناني يمنع تجول الدرجات النارية في بيروت

بعد صدور النتائج الرسمية للانتخابات النيابية اللبنانية، التي أظهرت في بيروت فوز اللائحة المدعومة من حزب الله وحركة أمل بأربعة مقاعد، خرجت مسيرات بالسيارات وعلى الدراجات النارية في شوارع متعددة في العاصمة في ساعات المساء.



وحمل شبان في السيارات والدراجات أعلام "حزب الله" و"حركة أمل" هاتفين شعارات تقول إن بيروت باتت شيعية.



وقد أثارت تلك المسيرات استناكارًا سياسيًا من قبل رئيس الوزراء سعد الحريري وزعيم حركة أمل نبيه بري، كما أصدر على إثرها وزير الداخلية، نهاد المشنوق، قرارًا بمنع تجول الدراجات النارية في لبنان لمدة ثلاثة أيام.

