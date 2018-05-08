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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:50 ص

الرقابة المالية تفحص مستندات إلغاء اللقاحات لـ"المنصورة للدواجن"

الرقابة المالية تفحص
اكرم عمران
dostor.org/2161478

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها تسلمت نموذج الإفصاح الخاص بشركة "المنصورة للدواجن"، وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة، بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 05/05/2018 بالموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإلغاء نشاط إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية والأدوية من الأعشاب الطبيعية والاتجار فيها.

وأضافت أنه جارٍ فحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة به، لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق.

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