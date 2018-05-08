"باكت" العقارية تطلق المرحلة الثالثة من "وايت باي"

تعتزم شركة "باكت للاستثمار والتطوير العقاري" لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "وايت باي" بمنطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي، والذي يُقام على مساحة 78 فدانًا ويتضمن 4 مراحل.



وأكد محمد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة باكت للاستثمار والتطوير العقاري، أن الشركة انتهت بالكامل من إقامة المصاطب والحوائط الحاملة للمرحلتين الأولى والثانية و100% من أعمال الخرسانة بالمصطبة الأولى و80% من الأعمال الحجرية، وصب 85% من الخرسانة بالمرحلة الأولى" ونظرًا لمعدلات الإنجاز السريعة بالمرحلتين الأولى والثانية، تطلق الشركة المرحلة الثالثة من المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأضاف "جمال" أن المرحلة الثالثة من "وايت باي" تضم فيلات نيرفانا سكاي الفاخرة، وتتألف من 80 فيلا حصرية تقام بالمستوى الثاني من المشروع وعلى بُعد 200 متر فقط من الشاطئ، حث تمثل هذه الفيلات الراقية أحدث منتجات باكت العقارية في السوق المصرية".



ويبلغ إجمالي عدد وحدات المشروع 660 وحدة تحيطها المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة التي تشكل 85% من مساحة المشروع الكلية.



من ناحية أخرى، يتمتع وايت باي بباقة متنوعة من الوحدات التي تضم الفيلات والتوين هاوس والشاليهات، حيث تتراوح مساحة الوحدات بين 120 و550 مترًا مربعًا، ويبلغ عدد الوحدات 660 وحدة مقامة على مساحة 80 فدانا.