القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:48 ص

"إى فاينانس": تحصيل الكهرباء إلكترونيًا بجميع المحافظات

إى فاينانس: تحصيل
حسن كامل - طارق عتمان
dostor.org/2161472

بدأت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance)، بالتعاون مع الشركة القابضة للكهرباء، تفعيل خدمة تحصيل الكهرباء إلكترونيًا لجميع المحافظات، وذلك لكافة شركات الكهرباء التسع العاملة في السوق المصرية "شمال القاهرة - جنوب القاهرة - الإسكندرية - البحيرة - شمال الدلتا - جنوب الدلتا - القناة - مصر العليا - مصر الوسطى".

من جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة "إي فاينانس"، "أن هذا التعاون يستهدف تيسير خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للمواطنين والدولة تحقيقًا لتوجهات المجلس القومي للمدفوعات في تحقيق الشمول المالي.

كما صرح بأن الشركة نجحت في تفعيل خدمة تحصيل فواتير الكهرباء وشحن العدادات الجديدة من خلال فروع البنك الزراعي المصري المنتشرة بجميع المحافظات والقري والنجوع وأيضا من خلال جميع مكاتب البريد المصري المنتشرة في أحياء الجمهورية التي تصل لأكثر من 4000 مكتب، بالإضافة إلى منافذ شركة "أمان" التي أصبح لها تواجد كبير في الشارع المصري.

كما نجحت الشركة في التعاون مع شريحة كبيرة من شركات التحصيل في السوق المصرية، مثل "مصاري - بي - أمان - سداد - ممكن - تمام وITSC" كنموذج قوي للتعاون مع شركات القطاع الخاص في تحصيل فواتير الكهرباء لجميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية وذلك من خلال أكثر من 150 ألف نقطة تحصيل إلكتروني، وتتيح الشركة خدمة تحصيل فواتير الكهرباء إلكترونيًا باستخدام تطبيق المحمول "خالص" من شركة e-finance.

وأضاف أنه للمزيد من التوسع في تقديم خدمات تحصيل فواتير الكهرباء وشحن العددات الجديدة هناك خطة طموحة من الشركة للتنسيق مع كافة البنوك العاملة في مصر(36 بنكا) لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال قنوات هذه البنوك، وذلك لتميز شركة e-finance بخبرات واسعة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني لكافة شرائح المجتمع المصري بطريقة سهلة ودقيقة وآمنة وسريعة تهدف إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي للمدفوعات كما تتميز منظومة التسوية الخاصة بشركة e-finance بإجراء التسويات المالية لشركات الكهرباء بإضافة مستحقاتها إلى حساباتها بالبنوك المحددة من طرفها وأيضا إتاحة كل التقاريرالإجمالية والتفصيلية وتدريب العاملين المختصين في شركات الكهرباء لمتابعة التحصيل والتسوية.

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