الرقابة المالية تفحص مستندات زيادة رأسمال "يونيباك"

تسلمت الهيئة العامة للرقابة المالية نموذج الإفصاح الخاص بشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق "يونيباك"، وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29-04-2018 بالموافقة على زيادة رأس المال المرخص به، من 50 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه، مع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 38.5 مليون جنيه الى 77 مليون جنيه بزيادة قدرها 38.5 مليون جنيه موزعة على عدد 38.5 مليون سهم، بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه بواقع سهم مجانى لكل سهم أصلى، وتمول من الاحتياطيات والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية فى 31-12-2017، ويجري فحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة به.