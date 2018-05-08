الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:42 ص
الأمن المغربي يفكك خلية لـ"داعش"
نغم رأفت البيجرمى
dostor.org/2161456
أفادت "فضائية سكاى نيوز" فى نبأ عاجل بأن قوات الأمن المغربية فككت خلية لداعش، بالتعاون مع الشرطة الإسبانية، دون مزيد من التفاصيل.
أفادت "فضائية سكاى نيوز" فى نبأ عاجل بأن قوات الأمن المغربية فككت خلية لداعش، بالتعاون مع الشرطة الإسبانية، دون مزيد من التفاصيل.
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