الأمن المغربي يفكك خلية لـ"داعش"

حكايات الشيخ رفعت مع الموسيقى.. مقامات «قيثارة السماء» التى جذبت أسماع مشاهير الفن

عرفه البعض بسيد قراء هذا الزمن، تلا القرآن الكريم بمقامات موسيقية كواحد من الموسيقيين بفطرته وطبيعته دون أن يحتاج لاوركسترا، وهي المقامات التي دفعت مشاهير الفن للانجذاب إلى صوته وحضور ليالي ...