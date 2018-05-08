مقتل عسكريين اثنين إثر تفجير انتحاري شرق مدينة سرت الليبية

أفادت وسائل إعلام محلية ليبية بتعرض بوابة الـ90 شرق مدينة سرت، والتي تتمركز فيها الكتيبة 115 التابعة للقيادة العامة الليبية، لهجوم انتحاري بسيارة مفخخة صباح اليوم الثلاثاء.



وذكرت صحيفة "المرصد الإلكترونية" أن التفجير كبير، وأدى لمقتل عسكريين اثنين وجرح خمسة آخرين تم نقلهم إلى منطقة بن جواد لإسعافهم.



ولم ينكر اللواء عبد السلام الحاسي، آمر غرفة عمليات الكرامة، التابعة للقيادة العامة للجيش، وقوع الانفجار، إلا أنه لم يبد رغبة في الإدلاء بأي تفاصيل.



وقال لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب." إن المخول بالتصريح حول ما يخص الجيش هو المتحدث الرسمي أحمد المسماري، الذي لم يتسن لـ"د.ب.أ" التواصل معه على الفور.



وهذا هو ثاني هجوم انتحاري تشهده ليبيا في غضون أسبوع، بعد هجوم انتحاري استهدف مقر المفوضية الليبية للانتخابات في طرابلس وأدى لوقوع 16 قتيلًا من حرس وموظفي المفوضية.



وكانت مدينة درنة سقطت في أيدي مجلس شورى مجاهدي درنة، المرتبط بتنظيم القاعدة، منذ فبراير عام 2011.