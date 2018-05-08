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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:39 ص

مسئول أمريكى: روسيا ستعيد القرم لأوكرانيا

بوتين
بوتين
وكالات
dostor.org/2161451

قال الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية فى المفاوضات الأوكرانية، كورت فولكر، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ربما تعيد شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا، تماما مثلما منحت الاستقلال لثلاث دول فى البلقان، وذلك على الرغم من حقيقة ضمهم لجمهوريات الاتحاد السوفيتى منذ وقت طويل.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن فولكر قوله: "دعونا ننتظر لنرى ماذا سيحدث عبر الزمن، فقد خضعت دول البلقان للاحتلال السوفيتى لأكثر من 40 عاما، وفى النهاية تغير الوضع".

وفى هذا السياق، اعتبر فولكر أن المشكلة فى القرم معقدة بعض الشىء، مشيرا إلى أن سياسة الضغط على روسيا من خلال العقوبات سوف تستمر حتى تعود شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.

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