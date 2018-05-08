ناشطة تطعن على قرار استبعادها من خوض انتخابات في هونج كونج

طعنت الناشطة المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج، اجنيس تشو، اليوم الثلاثاء، على قرار استبعادها من الترشح في الانتخابات التكميلية بالمجلس التشريعي.



وكان قد تم استبعاد تشو من خوض الانتخابات التكميلية بالمجلس التشريعي التي أجريت في مارس الماضي، عقب أن خلص مسؤولو الانتخابات إلى أن موقف حزبها المؤيد للديمقراطية ينتهك القانون الأساسي للمدينة، الذي يمثل دستورها الصغير.



وقالت تشو لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.ا" اليوم الثلاثاء، " يجب أن لا تستخدم اللجنة الانتخابية ولاحتى الحكومة الموقف السياسي لشخص ما كسبب لاستبعاده كمرشح".



وتقدمت تشو بالطعن أمام المحكمة، وسوف تنتظر الآن لحين صدور القرار.



وتعد تشو عضوًا مؤسسًا بحزب ديموسيستو، الذي يطالب بحق تقرير المصير لهونج كونج، وهو ما يقول عنه مسؤولو الانتخابات إنه يتناقض مع الموقف الرسمي للمدينة بصفتها منطقة إدارية خاصة بالصين وفقا لمبدأ " دولة واحدة ونظامان".



وقالت "تشو" إن المسؤولين أخفقوا في إجراء حوار معها بشأن أرائها السياسية، التي لم تصل إلى المطالبة بالاستقلال عن الصين علنا.



وأشار قرار استبعادها الذي أصدرته اللجنة الانتخابية في يناير الماضي إلى أمثلة من موقع الحزب بدلًا من تعليقات أدلت بها تشو بصورة علنية.



ويذكر أن المستعمرة البريطانية السابقة عادت للسيادة الصينية عام 1997، وتتمتع بحقوق ومميزات خاصة حتى عام 2047 وفقا لمبدأ" دولة واحدة ونظامان".