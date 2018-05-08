«دبى القابضة» تستعد لإطلاق أول بنك رقمى

كشفت «دبى القابضة» عن استعدادها لاستثمار ما يصل إلى مليار درهم إماراتى خلال السنوات الخمس المقبلة، من أجل إطلاق بنك رقمى في الإمارات.



وأوضح بيان «دبى القابضة» أنه من المتوقع أن يطلق أولى خدماته العام المقبل مع خطط لتوسيع نطاق خدماته، ليشمل كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وذكرت دبى القابضة، حسب البيان، أنه بالنظر إلى كون دولة الإمارات تحظى بأحد أعلى معدلات استخدام الهواتف الذكية فى العالم، يهدف البنك الرقمى الجديد إلى توفير تجربة عند الطلب، ومخصصة بالكامل للأفراد والشركات على حدٍ سواء.



ويتطلع البنك الرقمى الجديد إلى توفير منصة متطورة تسهّل التعاملات الرقمية، وتسرّع وتيرة التحول إلى مجتمع غير نقدى، كما تسهّل تنفيذ المعاملات بين الأفراد والشركات.