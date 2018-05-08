بدء فعاليات منتدى الاستثمار المصري الأوغندي

انطلقت منذ قليل فعاليات منتدى الاستثمار المصري الأوغندي، والذي ينظمه اتحاد الصناعات، لبحث فرص التعاون المشتركة بين البلدين.



ومن المقرر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات وجمعية مصنعي أوغندا، وستعرض هيئة الاستثمار الأوغندية فرص الاستثمار في أوغندا مع التركيز بشكل خاص على مجالات الاهتمام المشترك.



ويضم الوفد الأوغندى مسئولي صناعات المستحضرات الصيدلانية، والمعادن والصلب، وصادرات المواد الغذائية واللحوم ومنتجات اللحوم، وتجهيز الأغذية وتعبئتها، وتداول السلع وتصديرها، والطاقة الشمسية، والتصنيع الزراعي، والدباغة.