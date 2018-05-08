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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:35 ص

رئيس الوزراء: متفائل بمعدلات النمو وتراجع عجز الموازنة

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل
هيام النحاس
dostor.org/2161441

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى على هامش مؤتمر " الاتحاد من أجل المتوسط للنقل البحرى": إن "هذا المؤتمر مهم لدعم التعاون الأورومتوسطى خاصة فى مجال تطوير الموانئ والنقل البحرى والمناطق اللوجستية"، مشيرًا إلى دور مصر الفاعل فى التعاون مع دول حوض المتوسط.

وأضاف "إسماعيل": "الموانئ المصرية تحت التطوير، بالإضافة إلى منظومة اللوجستيات وتفعيل دور السكك الحديدية، والإصلاح ليس مؤشرات فقط ولكن نسعى لتحسين الخدمات وتوفير السلع الرئيسية، كما نجحت المشروعات القومية فى استيعاب أعداد كبيرة من العمالة".

وأكد: "أنا متفائل بمعدلات النمو، فعجز الموازنة يتراجع ومعدلات البطالة انخفضت إلى 11.3%، كما أننا ماضين قدمًا فى خطة الإصلاح بجدية ونجاح".

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