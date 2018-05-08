«عبدالعزيز»: اتحاد «Afcca» يحصل على صفة المراقب

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الإفريقى لمنظمات مقاولى التشييد، إن الاتحاد «Afcca» حصل على صفة المراقب في الاتحاد الإفريقى.



جاء ذلك صباح اليوم خلال مناقشة الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى.



ومن جانبه، قال السفير إبراهيم الشويم، الأمين العام للاتحاد الإفريقى، إن حصول الاتحاد على صفة المراقب سوف يعزز من العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية، مشيرا إلى أنه تم تقديم مقترحات اللجنة المختصة بالبنية التحتية، واعتمدها المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى لتحقيق الأفضلية لشركات المقاولات الإفريقية.