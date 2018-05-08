"قابيل": لا بد من ربط مفهوم الجودة بخطط التنمية الاقتصادية

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تبني مفاهيم وتطبيقات الجودة وممارسات التميز المؤسسي أصبح مطلبًا أساسيًا فى تعزيز ودعم المكانة التنافسية للمؤسسات الوطنية صناعية كانت أو خدمية للمساهمة في إنتاج سلع وتقديم خدمات تلبي حاجات المستهلك وتوقعاته، بأسعار مناسبة.



وأشار إلى ضرورة ربط مفهوم الجودة بخطط التنمية الاقتصادية لتعزيز القدرة على المنافسة فى الأسواق الداخلية والخارجية.



وقال الوزير إن الاهتمام بالجودة وتطبيقاتها المختلفة ليس ترفا إداريا ومظهرا من مظاهر الدعاية بل أمر إلزامي ومطلب مهم للمنشآت الهادفة إلى المنافسة والتميز وتحقيق معدلات مرتفعة من الأداء المؤسسي.



جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح المؤتمر القومى الثالث الجودة والمستقبل والذي نظمه المعهد القومى للجودة تحت عنوان "الارتقاء بالجودة طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية"، وشارك فى المؤتمر نخبة من خبراء الجودة والمتخصصين، الى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات العربية والدولية المعنية بشئون الجودة.



وأشار الوزير فى كلمته- والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة - إلى أن وزارة التجارة والصناعة خطت خطوات كبيرة لتطوير منظومة الجودة وذلك منذ أن بدأت من خلال برنامج تحديث الصناعة فى وضع خطة قومية للجودة تحولت لبرنامج قومي يشمل كل مكونات البنية الأساسية للجودة كان عائدها إنجازا مناظرا في الاستفادة بالكوادر والأبحاث العلمية وتوظيف الخريجين سواء الجامعيين أو الفنيين والمهنيين والحرفيين طبقا لقدراتهم وإمكاناتهم وتقديم الخدمات طبقا للمعايير العالمية، وذلك لزيادة القدرة التنافسية وزيادة معدلات التصدير للمنتجات المصرية.