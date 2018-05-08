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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:32 ص

إحباط تهريب أقراص مخدرة بـ104 ملايين جنيه بميناء سفاجا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
راندا التوني
dostor.org/2161431

تمكن مدحت رجب أحمد، مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع إدارة الفحص بالأشعة وإدارة مكافحة التهرب الجمركى وإدارة الأمن الجمركى ومباحث ميناء سفاجا، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات.

جاء ذلك بناء على المذكرة المشتركة المقدمة من يوسف محمد مدير إدارة الفحص بالأشعة وإدارة الصادر بسفاجا ومباحث الميناء بالاشتباه فى وجود أصناف مخالفة لم يتم الإقرار عنها ضمن مشمول شاحنة 706781593 مصرية بيان الجمركى صادر نهائى رقم 8670 لسنة 2018 باسم شركة "س" للتصدير والصنف المصدر طبقا للمستندات 3700 طرد برتقال مصرى مصدرة للسعودية.

وتم تشكيل لجنة لمعاينة الشاحنة، حيث تبين وجود 6 بالتات بآخر الحاوية بداخلها 334 ألفًا و500 قرص أبيض وأصفر اللون (كيبتاجون) و10 آلاف قرص أحمر (ترامادول)، وبلغت التعويضات المستحقة 104 ملايين و50 ألف جنيه.

وقرر مدحت رجب أحمد، مدير عام جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

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