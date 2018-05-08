"الوكيل": مصر بها فرص واعدة في قطاعات البنية التحتية والنقل

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض واتحاد الغرف المصرية، أن مصر بها فرص استثمارية واعدة فى البنية التحتية لقطاعات النقل واللوجيستيات المختلفة وفى إدارتها، مشيرا إلى أن الحكومة خلقت مناخا جيدا للاستثمار، وداعمًا للمستثمر الجاد.



وأضاف أن مصر تمتلك سوقا محليا ضخما مدعوما باتفاقيات تجارة حرة تصل لأكثر من مليارى مستهلك ما يحقق اقتصاديات السوق لأى مشروع، مشيرا إلى أن قطاع النقل أهم القطاعات لأن موقع مصر استراتيجى.



جاء ذلك في تصريحات للدستور على هامش حضور طالوكيل" افتتاح مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط للنقل متعدد الوسائط اليوم.



وقال إن هدف القطاع الخاص الأساسى هو تنمية شراكة الحكومات مع القطاع الخاص لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة لرفع كفاءة قطاعات النقل واللوجيستيات الداعمة له، مطالبًا بضرورة إنشاء الأجهزة التنظيمية حيث سيكون نقلة حضارية لدور الحكومة من المشغل الرئيسى إلى الرقابة والتنظيم لخلق البيئة المحفزة والداعمة للقطاع الخاص ليصبح المالك والمشغل ومقدم الخدمات بكفائة وفاعلية وربحية.



ودعا الوكيل الحضور بالمؤتمر للمشاركة فى المعرض الدولى للوجيستيات "سيل" الحادي والعشرين والمؤتمر الأورومتوسطى للنقل واللوجيستيات السادس عشر، "ميدا لوجيستيكس" فى الفترة من 5 إلى 8 يونيو ببرشلونة، لنحول ما سنناقشه اليوم إلى مشاريع وشراكات حقيقية على أرض الواقع.



واختتم قائلا إننا نسير بخطوات متسارعة فى هذا الدرب، لتنمية موانئ البحر الابيض وشبكات النقل متعددة الوسائط والخدمات اللوجيستية الداعمة لهم، وهو ما يشكل بلا شك فرصا استثمارية اقتصادية متميزة لن تتكرر.