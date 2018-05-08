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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:30 ص

تفاصيل مسلسل "حياة الليث بن سعد" على إذاعة القرآن الكريم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2161429

تنظم إذاعة القرآن الكريم، برئاسة الإعلامى حسن سليمان، غدًا الأربعاء، حفل افتتاح المسلسل الرئيسي لها، الذى يحمل عنوان "حياة الليث بن سعد"، بطولة طارق الدسوقى، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

يتناول العمل حياه الإمام العالم الليث بن سعد، الذى اشتهر بعلمه وورعه وتقواه، فقد أنشا هذا الرجل فى مصر عدة مدارس لدراسة علم الحديث والفقه وتفسير القرآن، حيث كان يفد إليها الكثير من العلماء وعلى رأسهم البخارى ومسلم والشافعى، بالإضافة إلى علمه الغزير، فقد حباه الله بالرزق الوفير، لذا كان ينفق بسخاء على الفقراء والمحتاجين.

ويذكر أن الليث كان كثير الترحال فى الأمصار الإسلامية، مما أثار حفيظة علماء بغداد والشام، وحاولوا الإيقاع بينه وبين الخليفة، إلا أنه كان ينجو دائمًا من مكائدهم.

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