رجال أعمال إسكندرية تنتهى من دراسة تطوير أبوقير والميناء الشرقي

نظمت لجنة السياحة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية ندوة تستهدف إلقاء الضوء على توصيات لجنة السياحة بالجمعية والتي تم عرضها فى مارس الماضي بمؤتمر "السياحة المشكلة والحل"، حيث شارك في الندوة الدكتور أسامة النحاس الخبير التراثي وزميل أكاديمية ناصر العسكرية.



من جانبه، قال المهندس برچ توماسيان، رئيس لجنة السياحة، إن اللقاء ألقى الضوء على كيفية إدارة مواقع الآثار الغارقة بالإسكندرية، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم جلسة مع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية لعرض الدراسة الموجزة والخاصة بتطوير منطقة أبي قير والميناء الشرقي والذي سيضم متحفا بحريا.



وأشار "توماسيان" إلى أن الدراسة التي أعدتها لجنة السياحة بالجمعية تستهدف وجود نماذج محاكاة للمراكب القديمة Simulation، ومركز تدريب عن الآثار الغارقة، وقاعتين للوسائط المتعددة Multimedia وأخرى للواقع الافتراضي وللأفلام، بالإضافة إلى حديقة ترفيهيئة مائية Under Water Park، وملخص متكامل عن التكلفة التقديرية للمشروع والعائد الاستثماري الذي سيحقق مميزات مُجدية للجذب السياحي للإسكندرية.



وأضاف رئيس لجنة السياحة برجال أعمال إسكندرية أن اللقاء تطرق إلى آليات تطوير منطقة ميناء وادي جرف، وإحياء طريق الحج المصري المغربي القديم، بالإضافة إلى إنشاء متحف بحري في منطقة ستانلي، مؤكدًا أن الإسكندرية لديها إمكانيات سياحية كبيرة وهائلة ويتبقى فقط تضافر الجهود لتحويلها لمقصد سياحي عالمي في أقرب وقت.