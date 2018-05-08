"بالم هيلز" تضخ استثمارات بـ320 مليار جنيه خلال 12 عامًا

قررت شركة "بالم هيلز" للتعمير ضخ استثمارات بقيمة 320 مليار جنيه على 12 عامًا فى مشروع "بادية" والذى يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتبلغ مساحته الاجمالية 3000 فدان.



وقال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة بالم هيلز، خلال مؤتمر صحفى، لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، إن الشركة تستهدف حوالى 480 مليار جنيه مبيعات إجمالية خلال سنوات تنفيذه وبيعه.



وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع التى تشتمل على 1040 شقة و340 فيللا تبلغ حوالى 2.7 مليار جنيه، بمبيعات مستهدفة 3.25 مليار جنيه، وتضم مسطحات خدمية إدارية تمتد على مساحة 370 فدانًا.



وأشار إلى أن الشركة نفذت 18 مشروعًا فى السوق المصرية متنوعة بين السكنى والخدمى والساحلى، وتسعى إلى توسعة حجم استثماراتها ومحفظة مشروعاتها.

