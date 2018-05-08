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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:28 ص

"شئون الحرم النبوي" تنهي استعداداتها لاستقبال رمضان

الحرم النبوي
الحرم النبوي
وكالات
dostor.org/2161421

أكملت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي، الاستعدادات والخطط اللازمة للسلامة بمواقع الاعتكاف في الحرم المدني، من خلال تسخير جميع قدراتها البشرية والآلية، واتخاذ الأعمال كافة في وسائل السلامة وسلامة الزائرين والمصلين، وإعداد خطط الإيواء والإخلاء، والإسعاف وآلية نقل المصابين.

وقامت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود بالمسجد النبوي، بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، لعمل جولة ميدانية بالمواقع المخصصة للاعتكاف في سطح المسجد النبوي، ومتابعة أعمال مشروع التوسعة الشرقية للمسجد النبوي والاطلاع على وسائل السلامة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت أهمية التنسيق والاتفاق بين قيادات الدفاع المدني على بذل جميع الجهود، فيما يخص السلامة والصحة المهنية والبيئية بالمسجد النبوي، ومتابعة الجهات المسئولة عن السلامة للقيام بالمهام والواجبات المطلوبة التي حددتها اشتراطات وسائل السلامة المعتمدة، والصيانة الدورية لأنظمة السلامة والوقاية من الحريق، والتأكد من جاهزيتها أثناء الطوارئ ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، وذلك حرصًا على سلامة المعتكفين والمصلين بالمسجد.

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