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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:27 ص

القوات اليمنية تتقدم نحو البرح وسط انهيار ميليشيات الحوثى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أش أ
dostor.org/2161420

تقدمت القوات اليمنية، اليوم الثلاثاء، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية ودعم من المقاومة الوطنية اليمنية باتجاه مدينة البرح غربى تعز.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن قوات «ألوية العمالقة» اليمنية أحكمت سيطرتها على أهم الطرق الرئيسية باتجاه جبهات كهبوب والعمرى وعزان والمنصورة وصنفه والوازعية، وقطعت خطوط إمداد ميليشيات الحوثى الإيرانية، وذلك بعد استعادة مفرقى المخا والوازعية وتطهير جيوب وأوكار الميليشيات ضمن عملية عسكرية واسعة كبدتهم خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.

ومن جهة أخرى، قامت فرق نزع الألغام الهندسية التابعة للجيش اليمنى، اليوم، بإتلاف كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بمديرية عسيلان، غربى محافظة شبوة.

وتواصل فرق هندسية تتبع الجيش الوطني والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام نزع وتفكيك ألغام ميليشيات الحوثي في عسيلان وبيحان.

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