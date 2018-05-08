الحبس 6 أشهر لآسيوى حاول خطف عشرينى بالشارقة

أدانت محكمة جنايات الشارقة شخصًا من الجنسية الآسيوية، وقضت بحبسه ستة أشهر، وإبعاده عن الدولة، بعد ثبوت إدانته بالشروع في خطف شاب أثناء سيره في أحد الطرقات العامة، الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.



وكان المدان وبرفقته شخص آخر، قد حاولا إرغام الشاب، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، على دخول سيارة ومحاولة اقتياده إلى وجهة غير معلومة، غير أن صراخ سيدة أفزع الخاطف وجعله يلوذ بالفرار.



وقال المجني عليه: إنه كان يسير بالشارقة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وكان المكان معتمًا عندما اقتربت منه مركبة، ونزل منها شخص هو المدان، وحاول خطفه، حيث عمد إلى تقييده، وكان الشخص الآخر يجلس في المقعد الخلفي للسيارة بانتظار إدخال الضحية إلى جواره لإحكام السيطرة عليه، موضحًا أنه تفاجأ بهجومهما عليه، وبقي يقاوم عملية الخطف حتى سمعته فتاة كانت في موقع قريب، وقامت بالصراخ والاستنجاد بالمارة حتى تجمهر عدد من الأشخاص، فتركاه ولاذا بالفرار.



وذكر المجني عليه أنه تمكن من تسجيل رقم المركبة التي كان يقودها المدان، وقدم بلاغًا بالحادثة، وبعد ثلاثة أيام تمّ ضبط المدان، وتعرّف عليه أثناء عرض مجموعة من الأشخاص، مشيرًا إلى أن الشخص الثاني لم يتم ضبطه.