اعتقال شاب بعد إطلاق نار فى أكسفورد البريطانية

اعتقلت الشرطة البريطانية شابًا يبلغ من العمر 24 عامًا، اليوم الثلاثاء، على خلفية الاشتباه في ضلوعه بمحاولة ارتكاب جريمة قتل بعد انتهاء حصار مسلح في مدينة أكسفورد فى الساعات الأولى صباح اليوم.



وأوضحت شرطة "تيمز فالى"، أن أعيرة نارية أطلقت من منزل في "ميدان باراديس" وسط المدينة، حيث ردت قوات الشرطة على مصدر إطلاق النيران، مشيرة إلى أنه تم فرض طوق أمني على الشوارع المحيطة، واستمرت المفاوضات بين قوات الشرطة والمسلح حتى فجر اليوم.



وأضافت أن قوات الشرطة نجحت في القبض على الرجل، ورفع الطوق الأمنى عن المنطقة، فيما تلقى شخص واحد العلاج من إصابة ليست بالخطيرة، طبقًا لرجال الإسعاف.



وتعاني المدن البريطانية، وخاصة لندن، من ارتفاع معدل الجريمة بدرجة غير مسبوقة، حيث تلقى أحزاب المعارضة باللوم على الحكومة بسبب خفض أعداد قوات الشرطة وتقليص ميزانيتها.



وازدادت أعمال العنف بواسطة أسلحة نارية أو بيضاء بشكل كبير منذ بداية العام في لندن، وخلال الفصل الأول من 2018، وفتحت شرطة سكوتلاند يارد 45 تحقيقًا في جرائم قتل، وهي ضعف التحقيقات في الفترة نفسها من العام الماضي.