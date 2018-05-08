الدفاع الروسية: تحطم طائرة من طراز "كا-52" ومصرع طياريها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تحطم مروحية "كا-52" الروسية خلال قيامها بجولة مخطط لها فوق المناطق الشرقية لسوريا، وأشارت إلى مقتل الطيارين الاثنين اللذين كانا على متنها.



وجاء في بيان الوزارة: "تحطمت طائرة كا-52 روسية خلال قيامها بجولة مخطط لها فوق المناطق الشرقية في الجمهورية العربية السورية، وقُتِلَ الطياران، وفقًا للمعلومات الأولية، قد يكون سبب الحادث عطل فني".



وأضافت الدفاع الروسية، أنه تم العثور على جثماني الطيارين ونقلهما إلى القاعدة، التي انطلقت منها المروحية.



وأكدت الوزارة، على أن أحد الطيارين القتيلين، هو الرائد ألبرت دافيديان، كان قائد الوحدة الجوية للسربـ، ووفقًا للمعلومات الأولية لوزارة الدفاع، يمكن أن يكون سبب تحطم الطائرة هو ارتطام طير بالمحرك، وأن المروحية لم تتعرض لإطلاق النار.



وتتواجد القوات الجوية الفضائية الروسية على الأراضي السورية بموجب طلب من الحكومة السورية منذ شهر سبتمبر 2015، للمساعدة في الحرب ضد الفصائل المتطرفة والإرهابية.