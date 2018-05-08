"عبد العزيز": الاتحاد الأفريقى حريص على استخدام مواد بناء مصرية

كشف المهندس حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، عن انعقاد الجمعية العمومية السنوية للاتحاد بحضور 25 رئيس اتحاد أفريقي من 13 دولة أفريقية.



وأوضح عبد العزيز، خلال كلمته اليوم خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، أنه حرص منذ إنشاء الاتحاد عام 2006 على تحسين ظروف عمل شركات المقاولات الأفريقية من حيث مشاركة الشركات الأفريقية مع الشركات الأجنبية للحصول على تنفيذ أعمال المقاولات في الدول الأفريقية.



وأشار عبد العزيز إلى أن الاتحاد يساهم في خلق زيادة فرص العمالة المحلية للدول الأفريقية، بالإضافة إلى سعي الاتحاد لاستخدام مواد البناء المصرية في تنفيذ المشروعات العملاقة.