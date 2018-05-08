الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا بالضّفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 26 مواطنًا من محافظات الضفة الغربية.



وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من محافظة سلفيت، وهم، إياد يوسف سعيد طه، وعثمان ربحي عاصي، وجهاد علي عاصي، ومحتسب عبد الله عاصي، وقسام أحمد مرعي، وعوض مصطفى مرعي، وسعيد ربحي مرعي.



واعتقلت خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم، بلال حميدات، ومحمد أحمد عداربة، وعلي البدوي، وأحمد العرايشة، وحسين بصبوص.



كما اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين من محافظة الخليل، وهم، جلال يغمور، وزكريا الجعبري، وعبد العزيز أبو اسنينة، وجبريل الأطرش.



فيما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من، رامي أبو هديب، وصلاح عمران من نابلس، وإيهاب جمال أبو الهيجاء وحمزة زيد جمعة أبو الهيجاء من جنين، وإياد رقبان، وخليل خالد عمارنة من بيت لحم.



وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت ثلاثة فتية لا تتجاوز أعمارهم الخامسة عشر عامًا من بلدة العيسوية في القدس، وهم، خالد ضياء محيسن، وتيسير يوسف محيسن، وهارون محمد محيسن، كما اعتقلت الشاب عبد العزيز دمدوم من بلدة العيزرية شرق القدس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".