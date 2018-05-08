نادى فيسيل الياباني ينفى التفاوض مع إنييستا

نفى نادى فيسيل كوبى اليابانى، تفاوضه مع قائد برشلونة أندريس إنييستا، الذي أعلن مغادرة قلعة الكامب نو، بنهاية الموسم الجاري.



وقال متحدث باسم فيسيل كوبي، إنَّه "فوجئ" بما يتم تداوله عن تعاقده المحتمل مع إنييستا، نافيًا إجراء مفاوضات مباشرة مع "الرسام".



وعبّر فيسيل كوبي، عن اندهاشه مما تداولته وسائل الإعلام اليابانية، نقلًا عن إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، التي أشارت لاحتمالية انتقال إنييستا لصفوف النادي الياباني بعقد يمتد لـ3 مواسم، مضيفة أن الصفقة يديرها هيروشي ميكيتاني رئيس شركة "راكوتين" للتجارة الالكترونية، راعية برشلونة، ومالكة فيسيل كوبي.



وأكد النادي، الذي ينافس بالدوري الياباني الممتاز، عدم علمه بأي محادثات، لكنه لم يستبعد احتمالية تفاوض الشركة مع إنييستا.