"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

حالة من الجدل أثارها إعلان الفنان هانى رمزى انسحابه من السباق الرمضانى ببرنامجه الذى ينتمى إلى عالم المقالب، ورغم إعلان "رمزى" أن السبب الرئيسى للانسحاب من الموسم، تسريب فكرة البرنامج، إلا أن "الدستور" يكشف السبب الحقيقى لهذا التراجع المفاجىء.



وأكدت مصادر في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هانى رمزي صور عدد من الحلقات من برنامجه خلال الفترة الماضية، لكنه اكتشف وجود تشابه كبير بين فكرة برنامجه وفكرة برنامج رامز جلال، خاصة فور نزول البوستر الخاص ببرنامج "رامز تحت الصفر".



وأضافت المصادر أن تقليص حجم الميزانية وفشل الاستعانة بضيوف جدد من لاعبى كرة القدم والفنانين، كان سببًا رئيسيًا، خاصة وأن معظم الأسماء المقترحة للحلقات المتبقية صورت بالفعل فى برنامج رامز جلال.



وما زالت الشركة المنتجة للعمل تحاول إقناع هانى بالعدول عن موقفه، خاصة بعد إدراج البرنامج على الخريطة البرامجية لشبكة قنوات ON.



وقالت المصادر إن قنوات ON لم تتلق أى تعليمات برفع البرنامج من الخريطة حتى الآن، خاصة أنه من إنتاج مجموعة إعلام المصريين، وما زالت القناة تذيع البرومو الخاص للبرنامج على الشاشة بعد انتقاله من قناة الحياة إلى قناة ON هذا العام.