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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:46 ص

"الحسني" يترأس وفد بلاده في اجتماع وزراء الإعلام العرب بالقاهرة

الحسني يترأس وفد
أ ش أ
dostor.org/2161226

يترأس الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني، وزير الإعلام العماني، وفد بلاده المشارك في أعمال اجتماع الدورة العادية الـ 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب الذى يُعقد غدًا الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويناقش مجلس وزراء الإعلام العرب في هذه الدورة، مجموعة من البنود التي تتصل بدعم القضية الفلسطينية إعلاميًا وميثاق الشرف الإعلامي وتحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية الحالية وصياغة رؤية جديدة لها بما يتوافق مع المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم والتي من أهمها الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

كما تناقش الدورة الـ 49 دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، ودور اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وكذلك متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج إضافة إلى مناقشة المحور الفكري للدورة العادية الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب وما يُستجد من أعمال الدورة العادية الـ48.

وشاركت سلطنة عُمان بوفد ترأسه علي الجابري، وكيل وزارة الإعلام في اجتماعات الدورة العادية الـ91 للجنة الدائمة للإعلام العربي والتي ناقشت مشروع بنود جدول الأعمال المقرر رفعها إلى مجلس وزراء الإعلام العرب.

وكانت سلطنة عُمان ممثلة في المستشار الإعلامي بسفارة السلطنة بالقاهرة، هود بن سيف العلوي، قد شاركت في أعمال الاجتماع الـ 12 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، والتي عُقدت في أبريل الماضي بجامعة الدول العربية.

يذكر أن فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، هو أحد الفرق التي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب ويعقد اجتماعه مرتين كل عام سواء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو إحدى الدول الأعضاء لدى الجامعة، ومن مهام الفريق إصدار توصيات استرشادية تتعلق بمكافحة الإرهاب، وترفع تلك التوصيات إلى مجلس وزراء الإعلام العرب لإقرارها بعد أن تعرض على اللجنة الدائمة للإعلام العربي.

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