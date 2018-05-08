قيادي حوثي منشق يكشف جرائم الميليشيات بحق المعتقلين

كشف قيادي حوثي منشق، أن ما يسمى بجهاز الأمن الوقائي الذي استحدثته الميليشيات يرتكب جرائم قتل متعمدة لعدد من المعتقلين لديها المناهضين للحوثيين.



ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن القيادي الحوثي المنشق قوله إن جهاز الأمن الوقائي الذي تم تدريب كوادره القيادية في إيران يقف وراء حالات الاختفاء الغامضة من الصحفيين والناشطين السياسيين والحقوقيين، موضحًا أن بعض المختطفين قضى تحت التعذيب الوحشي الذي استخدمت فيه أساليب الصعق بالكهرباء والضرب بالهراوات على الرأس وتقييد الحركة.



وأفاد القيادي الحوثي أن الميليشيات بادرت إلى تسليم جثامين عدد محدود من المختطفين الذين قتلوا أثناء التحقيقات من قبل جهاز الأمن الوقائي، إلى عائلاتهم بعد تهديدها بعواقب وخيمة في حال عدم الالتزام بالصمت والاكتفاء بدفن أبنائها.



كما أوضح أن عددًا من المختطفين قسرا أصيب بإعاقات متفاوتة جراء قسوة التعذيب، وقد نقلوا إلى السجن المركزي بصنعاء وسجن الأمن السياسي، فيما دفنت جثامين أخري بشكل سري من قبل الميليشيات دون تقديم أي معلومات لأسرهم.

