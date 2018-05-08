القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
09:55 م

فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تلتفتوا لأي متنطع يدعو للمصالحة مع الإخوان
08:55 م

ترامب يهنئ بوتين بتنصيبه رئيسًا لروسيا: نأمل أن تتحسن العلاقات
06:21 م

«حليمة» ينتقم من طفل باغتصابه ثم قتله فى «مقابر المعصرة»
06:05 م

التشيّع فى مصر.. عيد وأكلة وجماعة وشتمة
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
عالم
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:43 ص

قيادي حوثي منشق يكشف جرائم الميليشيات بحق المعتقلين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2161224

كشف قيادي حوثي منشق، أن ما يسمى بجهاز الأمن الوقائي الذي استحدثته الميليشيات يرتكب جرائم قتل متعمدة لعدد من المعتقلين لديها المناهضين للحوثيين.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن القيادي الحوثي المنشق قوله إن جهاز الأمن الوقائي الذي تم تدريب كوادره القيادية في إيران يقف وراء حالات الاختفاء الغامضة من الصحفيين والناشطين السياسيين والحقوقيين، موضحًا أن بعض المختطفين قضى تحت التعذيب الوحشي الذي استخدمت فيه أساليب الصعق بالكهرباء والضرب بالهراوات على الرأس وتقييد الحركة.

وأفاد القيادي الحوثي أن الميليشيات بادرت إلى تسليم جثامين عدد محدود من المختطفين الذين قتلوا أثناء التحقيقات من قبل جهاز الأمن الوقائي، إلى عائلاتهم بعد تهديدها بعواقب وخيمة في حال عدم الالتزام بالصمت والاكتفاء بدفن أبنائها.

كما أوضح أن عددًا من المختطفين قسرا أصيب بإعاقات متفاوتة جراء قسوة التعذيب، وقد نقلوا إلى السجن المركزي بصنعاء وسجن الأمن السياسي، فيما دفنت جثامين أخري بشكل سري من قبل الميليشيات دون تقديم أي معلومات لأسرهم.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

ترامب يهنئ بوتين بتنصيبه رئيسًا لروسيا: نأمل أن تتحسن العلاقات

منذ يوم

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى

منذ يوم

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟

منذ 4 أيام

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات

منذ 4 أيام

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

منذ 4 أيام

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

الآن

«أوقاف الجيزة» تحدد شروط وإجراءات الحصول على إعانة المحتاجين

اليوم.. الحكم فى استئناف «شيرين» على حبسها بواقعة «بلهارسيا النيل»

بالصور.. كيم كارداشيان بفستان ذهبى فى حفل «ميت جالا»

التحالف العربى يدك مواقع وتحصينات للحوثيين فى محافظة «حجة» باليمن

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

إصابة الفنان محمد رمضان بالتسمم

صحتك من لسانك.. طريقة جديدة لمعرفة الأمراض داخل جسمك

ألبومات الصور

حكايات الشيخ رفعت مع الموسيقى.. مقامات «قيثارة السماء» التى جذبت أسماع مشاهير الفن

تكريم نجوم الفن في مهرجان «world arts day» (صور)

الزمالك يسحق الإسماعيلي في كأس مصر (ألبوم صور)

«الدستور» في كواليس «أهو ده اللي صار» بمدينة الإنتاج الإعلامي

نجم الساعة

الدستور في «مهرجان كان»: الأمن يحاصر السينما

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

إصابة الفنان محمد رمضان بالتسمم

صحتك من لسانك.. طريقة جديدة لمعرفة الأمراض داخل جسمك

كشكول

"شوقي": "التعليم" تمتلك رؤية واضحة أقنعت النواب بالتطوير

"شوقي" ردا علي "شيحة": طلبت زيادة أجور المعلمين بتكلفة 17,2مليار جنيه

"عنبر ج" و"بيانولا" أبرز مشاريع تخرج صحافة إعلام عين شمس

عضو التخصصى للتعليم: عدم تدريس الدين يحول فكر الأطفال لإنتماءات لا نعلمها

أستاذ بـ"علوم القاهرة" توضح ما تحتاجه مصر للخروج من التراجع العلمي

الأمصار

مصر: 250 ألف جنيه غرامة عن كل لفظ خادش في مسلسلات رمضان

مصرع 11 مسلحا من حركة طالبان إثر إنفجار عبوة ناسفة بالخطأ

مصرع شخصان وإصابة العديد في حادث تصادم في ألمانيا

قوات الاحتلال الإسرائيلي يداهم أحياء في الخليل

الدفاع الفرنسية: الغاء الاتفاق مع إيران يعقد المشهد في العالم

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

مؤسس «علي بابا» الصينية يدعم التعليم في الأردن بـ 3 ملايين دولار

الأمير هاري وميجان ماركل يؤجلان شهر العسل

رصد نجوم غامضة قادمة من خارج المجرة

ads
ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

علماء روس ينجحون فى إطالة «الساعة الذهبية» لإنقاذ حياة الإنسان

الدستور على فيسبوك
ads