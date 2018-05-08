تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية، في التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، مع استمرار إعلان نتائج أعمال الشركات، ومكاسب أسواق الأسهم العالمية.



وارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.08% إلى 389.8 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني عند 7594.9 نقطة بنسبة ارتفاع 0.4%.



أما مؤشر"داكس" الألماني فتراجع بنحو 0.1% عند 12929.4 نقطة، بينما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي مُسجلًا 5526.2 نقطة بنسبة انخفاض 0.09%.



وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1922 دولار.