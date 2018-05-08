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اقتصاد
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:37 ص

اليوم.. صرف كوبون عبور لاند للصناعات الغذائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2161215

تقرر اليوم الثلاثاء صرف كوبون عبور لاند للصناعات الغذائية، بواقع 0.3 جنيه للسهم، اعتبارًا من 13 مايو الجاري.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 243.19 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 161.9 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وزادت مبيعات عبور لاند في 2017 إلى 2.06 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.45 مليار جنيه في 2016.

وكشفت قائمة توزيعات الأرباح لشركة عبور لاند، عن عام 2017، عن اقتراح بتوزيع 60 مليون جنيه على المساهمين.

ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، موزعًا على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

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