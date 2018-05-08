السجن مدى الحياة لقيادي صيني بارز اختلس26.7 مليون دولار

قضت محكمة صينية، اليوم الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة بحق سون تشنج تساي، السكرتير السابق للحزب الشيوعي الصيني والعضو السابق بالمكتب السياسي للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني وذلك لتلقيه رشاوى تزيد قيمتها علي 170 مليون يوان، أي ما يعادل26.7 مليون دولار أمريكي.



وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أنه بحسب منطوق الحكم تم حرمان "سون" من حقوقه السياسية مدى الحياة كما تمت مصادرة جميع ممتلكاته الشخصية، مضيفة أنه سيتم استعادة جميع مكاسبه غير القانونية وعوائدها ذات الصلة بحسب ما أوضحته المحكمة.



وكان "سون" قد اعترف الشهر الماضي بأنه مذنب في اتهامات بقبول رشاوى خلال السنوات الـ 15 التي قضاها في مناصب قيادية في بكين وإقليم جيلين وتشونج تشينج واستخدام منصبه لتعزيز مصالح الآخرين.

