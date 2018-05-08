الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:30 ص
12 مايو.. اجتماع لمجلس إدارة "الاتحاد الوطنى"
اكرم عمران
dostor.org/2161208
كشفت إدارة الإفصاح بالبورصة عن دعوة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، رئيس بنك الاتحاد الوطنى، لعقد اجتماع لمجلس إدارة البنك فى 12 مايو الجاري.
كشفت إدارة الإفصاح بالبورصة عن دعوة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، رئيس بنك الاتحاد الوطنى، لعقد اجتماع لمجلس إدارة البنك فى 12 مايو الجاري.
عرفه البعض بسيد قراء هذا الزمن، تلا القرآن الكريم بمقامات موسيقية كواحد من الموسيقيين بفطرته وطبيعته دون أن يحتاج لاوركسترا، وهي المقامات التي دفعت مشاهير الفن للانجذاب إلى صوته وحضور ليالي ...
كرمت إدارة مهرجان «world arts day» عدد كبير من نجوم الفن في فندق براميزا الدقي. وأهدت إدارة مهرجان «world arts day» الدورة الأولى درع الشرف للنجمة الكبيرة لبنى عبدالعزيز تقديرًا لها على مشوارها الفني ...