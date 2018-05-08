الأسهم اليابانية ترتفع بدعم قاطع البنوك

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم قطاع البنوك، وارتفاع سهم "تاكدا فرامتيكال" بعد أنباء استحواذها على شركة أدوية أيرلندية.



وفي ختام التعاملات ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.2% إلى 22508.7 نقطة.



فيما زاد مؤشر "توبكس" عند 1779.8 نقطة بنسبة ارتفاع 0.4%.



وارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 108.97 ين.



وكان سهم شركة "تاكدا فرامتيكال" ارتفع بنحو 4% في ختام تعاملات اليوم، بعد أن أعلنت عن شرائها شركة "شاير" الإيرلندية مقابل 62.42 مليار دولار.



فيما ارتفع قطاع البنوك، بدعم ارتفاع سهم "ميتسوبيشي فايننشال" بنسبة 0.9%، و"ميزوهو" بنحو 0.6%.