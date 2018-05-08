تموين الأقصر: افتتاح معارض "أهلًا رمضان" 10 مايو

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم اختيار أماكن لإقامة معارض "أهلًا رمضان" بكافة مدن ومراكز محافظة الأقصر، على أن يتم افتتاحها يوم 10 مايو الجارى، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه فى مدينة الأقصر تم اختيار موقع فى مواجهة محطة السكك الحديدية، وفى مركز القرنة سيتم إقامة المعرض أمام الشركة المصرية، وفى مركز طيبة تم اختيار الموقع بجوار مبنى التأمينات الاجتماعية، وفى مركز أرمنت سيكون بجوار مستشفى أرمنت المركزى، وفى مركز الزينية سيقام المعرض فى مركز شباب الزينية، وفى مركز البياضية سيقام المعرض بجوار مسجد الذهبى، وفى مركز إسنا سيكون فى ميدان السيدة زينب وسط المدينة، وفى مركز الطود تم اختيار الموقع بالوحدة المحلية للطود.



وأوضح أن الهدف من إقامة معارض "أهلًا رمضان" هو توفير كل السلع الغذائية التي تحتاجها الأسر المصرية من لحوم ودواجن وأسماك وغيره، بتخفيضات تتراوح ما بين 15 و20% عن مثيلاتها بالأسواق بهدف السيطرة على الأسعار.



وتابع أنه تم التنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى بمحافظة الأقصر، لعمل عروض على السلع الغذائية داخل محلاتهم بأسعار مخفضة بما لا يقل عن 20%، والتنسيق مع فروع الشركة المصرية 2000 لتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك "سكر- أرز- شاى- زيوت- دقيق فاخر- مسلى صناعى"، بالإضافة إلى الأرصدة الموجودة حاليًا بالفروع.