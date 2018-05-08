الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:18 ص
تحطم طائرة روسية فى سوريا ومقتل أفراد طاقمها
الدستور
dostor.org/2161198
تحطم طائرة روسية فى سوريا ومقتل أفراد طاقمها.. وسنوافيكم بالتفاصيل...
تحطم طائرة روسية فى سوريا ومقتل أفراد طاقمها.. وسنوافيكم بالتفاصيل...
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