أرباح "السعودي الألماني" تتراجع 21% بالربع الأول من 2018

أظهرت البيانات المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني)، خلال الربع الأول من عام 2018، تراجع صافي الربح 20.8% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.



ووفقا لبيان الشركة، اليوم الثلاثاء، انخفض صافي الربح لـ 87.13 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 109.97 مليون ريال بالربع المقارن من 2017.



وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها خلال الربع الأول إلى 4 عوامل، أولها الزيادة في رواتب بعض مقدمي الخدمة الطبية؛ بسبب توظيف المزيد بهدف زيادة الإيرادات التشغيلية خلال الفترة، وبسبب التكاليف الأولية لعيادات بيفرلي والتي بدأ تشغيلها خلال هذا الربع.



وتعود أسباب التراجع كذلك إلى جانب الزيادة في التكاليف؛ نتيجة النفقات الرأسمالية لأعمال التجديد في بعض المستشفيات، وأخيرا لحصة الشركة من تكاليف التشغيل الأولي لمستشفى السعودي الالماني بحائل.



وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "السعودي الألماني" 5.4% مقارنة بأرباح الربع السابق والأخير من عام 2017 والبالغة 82.69 مليون ريال.